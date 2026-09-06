 В ФИФА подтвердили участие Инфантино в выборах 2027 года | 1news.az | Новости
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В ФИФА подтвердили участие Инфантино в выборах 2027 года

First News Media17:40 - Сегодня
В ФИФА подтвердили участие Инфантино в выборах 2027 года

Действующий президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино примет участие в мартовских выборах 2027 года.

Как передает 1news.az, об этом сообщил журналист Роб Харрис на своей странице в соцсети X со ссылкой на источник в организации.

«Президент ФИФА объявил в апреле, что будет баллотироваться на переизбрание в 2027 году. Конечно, ничего не изменилось. Инфантино будет переизбираться», — сказал он.

Отметим, что 56-летний Инфантино был избран главой ФИФА на внеочередном конгрессе в феврале 2016 года. Позднее он дважды переизбирался на данный пост.

Ранее Инфантино лишился поддержки УЕФА на фоне планов передать часть прав на проведение чемпионата мира частным инвесторам. По замыслу Инфантино, это позволило бы увеличить доходы ассоциаций — членов ФИФА и способствовать развитию футбола в мире. Инициатива подверглась критике со стороны ряда футбольных функционеров, федераций и организаций. Против нее выступили УЕФА, КОНКАКАФ, Азиатская конфедерация футбола (AFC) и Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ).

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