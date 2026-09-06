Чемпион Англии Варди подписал контракт с «Бернли» до конца сезона
Английский футбольный клуб «Бернли» объявил о подписании контракта с нападающим Джейми Варди.
Соглашение с 39-летним форвардом рассчитано до конца сезона.
В прошлом сезоне Варди выступал в Италии за «Кремонезе», в составе которого забил 7 голов в 29 матчах Серии А.
До этого на протяжении многих лет он играл за «Лестер», с которым выиграл чемпионат Англии, Кубок и Суперкубок страны.
«Бернли» выступает в Чемпионшипе — втором по силе дивизионе чемпионата Англии.
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