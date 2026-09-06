Итальянский пилот "Мерседес" Кими Антонелли выиграл Гран-при Италии - 13-й этап чемпионата мира "Формулы-1" сезона 2026 года.

Как сообщает 1news.az, гонка прошла на автодроме в Монце.

Вторым финишировал напарник Антонелли Джордж Расселл, третьим - Макс Ферстаппен из "Ред Булл".

Антонелли стартовал с 19-й позиции из-за плановой замены двигателя. Он стал первым итальянским пилотом за 60 лет, выигравшим домашний этап "Формулы-1". В последний раз итальянец побеждал в Монце в 1966 году - тогда это сделал Лудовико Скарфиотти.

После победы Антонелли набрал 267 очков и продолжает лидировать в общем зачете. Расселл занимает второе место с 201 очком, Льюис Хэмилтон из "Феррари" - третье со 191 очком.

В Кубке конструкторов лидирует "Мерседес" (468 очков), далее идут "Феррари" (346) и "Макларен" (285).