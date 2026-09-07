Утренние пробки в Баку: список загруженных улиц и проспектов - ФОТО

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдается плотный поток транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Круг "20 Января";

3. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

4. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

5. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

6. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

7. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

8. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

9. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

10. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра.