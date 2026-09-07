Ссора в Агстафе закончилась ножевым ранением

В Агстафинском районе мужчина получил ножевое ранение в ходе конфликта со знакомым.

Как сообщает 1news.az, со ссылкой на APA, инцидент произошел в селе Гасансу.

Пострадавший, 48-летний житель села Э. Керимов, 1978 года рождения, был госпитализирован с ножевым ранением. После оказания необходимой медицинской помощи его состояние оценивается как среднетяжелое.

По предварительным данным, телесные повреждения мужчине нанес его знакомый, 43-летний Ш. Исмайылов, 1983 года рождения. Между мужчинами произошел спор, в ходе которого Исмайылов ранил Керимова ножом.

В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан.