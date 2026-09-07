Мухтар Бабаев: «Баку вновь стал платформой, объединившей международное климатическое сообщество»

«Три года назад мы запустили Бакинскую неделю климатических действий с четкой целью: климатический импульс, созданный здесь, должен продолжаться и после COP29».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом в своем выступлении заявил представитель Президента Азербайджанской Республики по вопросам климата, президент COP29 Мухтар Бабаев в рамках IV Климатической недели (CW4) Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Бакинской недели климатических действий 2026, проходящих в Баку.

«В этом году Баку также с гордостью принимает Климатическую неделю РКИК ООН для стран Европы и Центральной Азии, объединяя официальный международный переговорный процесс и широкое климатическое сообщество в одном городе. Мы признательны Министерству иностранных дел Азербайджана и Секретариату РКИК ООН за тесное сотрудничество и плодотворную работу по организации Климатической недели в Баку», — подчеркнул М.Бабаев.

По его словам, суммарно эти две платформы собрали в Баку на этой неделе около 2500 участников. Их параллельное проведение не случайно: это отражает преемственность климатической политики Азербайджана и приверженность продвижению импульса COP29 — от переговоров к реализации, от обязательств к практическим действиям.

«Именно поэтому мы собрались здесь и именно этого хотим достичь вместе на этой неделе», — заключил он.