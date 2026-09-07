Мухтар Бабаев: «Высыхание Каспия вызывает все большую тревогу»

«Изменение климата — это больше не то, с чем люди сталкиваются лишь на страницах научных отчетов и в прогнозах на будущее. Мы видим это, ощущаем на себе и все больше за это платим».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом в своем выступлении заявил представитель Президента Азербайджанской Республики по вопросам климата, президент COP29 Мухтар Бабаев в рамках IV Климатической недели (CW4) Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Бакинской недели климатических действий 2026, проходящих в Баку.

«Для наиболее уязвимых стран, особенно малых островных развивающихся государств и наименее развитых стран, ставки еще выше. Одно стихийное бедствие может за считанные часы разрушить дома, инфраструктуру и результаты многолетнего развития. Накануне COP31 мы посетим Тувалу и ряд других тихоокеанских островов в рамках предсессионных встреч (pre-COP), чтобы услышать об этих реалиях и приоритетах напрямую. Для них адаптация — это вопрос защиты жизней, средств к существованию и будущего целых сообществ», — отметил М. Бабаев.

По его словам, недавние стихийные бедствия, затронувшие население в Непале, Китае и других уголках мира, вновь напоминают о растущих человеческих и экономических потерях от экстремальных погодных явлений.

За последние десятилетия почти 12 000 бедствий, связанных с погодой, климатом и водой, унесли более 2 миллионов жизней и причинили экономический ущерб на сумму свыше 4,3 триллиона долларов.

«На этом фоне развивающимся странам к 2035 году требуется более 300 миллиардов долларов ежегодно только на адаптационные меры, тогда как международные финансовые потоки остаются лишь малой долей от необходимой суммы. При этом мировые военные расходы приближаются к трем триллионам долларов в год, в то время как каждый доллар, инвестированный в устойчивую инфраструктуру, способен принести около четырех долларов выгоды.

Климатические действия — это защита наших людей, экономики и природных ресурсов от изменений, которые уже происходят. Что касается нашего региона, то высыхание Каспийского моря с каждым годом вызывает все большую тревогу, оказывая негативное влияние на экосистемы и жизнь населения», — сообщил Мухтар Бабаев.