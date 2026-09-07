 Парвиз Шахбазов: «Карабах и Восточный Зангезур - ключевые территории «зеленого» перехода» | 1news.az | Новости
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Парвиз Шахбазов: «Карабах и Восточный Зангезур - ключевые территории «зеленого» перехода»

Фаига Мамедова10:43 - Сегодня
Парвиз Шахбазов: «Карабах и Восточный Зангезур - ключевые территории «зеленого» перехода»

«В настоящее время наряду с реализацией проектов солнечной и ветровой энергетики мощностью около 8 гигаватт ведется модернизация электросетей, внедряются системы хранения энергии, повышается гибкость энергосистемы и создаются новые интерконнекторы».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом в своем выступлении заявил министр энергетики Азербайджанской Республики Парвиз Шахбазов в рамках IV Климатической недели (CW4) Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Бакинской недели климатических действий 2026, проходящих в Баку.

«Результаты уже видны в нашем энергетическом балансе. До конца текущего года мы ожидаем почти шестикратного роста выработки ветровой энергии и увеличения выработки солнечной энергии более чем на 26%», отметил П. Шахбазов.

По словам министра, к концу следующего года в энергосеть будет интегрировано около 2 гигаватт мощностей солнечной и ветровой генерации, что позволит ежегодно сокращать выбросы на 2,4 миллиона тонн: «Карабах и Восточный Зангезур являются ключевыми территориями «зеленого» перехода Азербайджана, где органично сочетаются процессы восстановления, а также энергетическая и климатическая политика. Мы также предпринимаем последовательные шаги по реализации концепции зоны «зеленой» энергетики в Нахчыване».

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