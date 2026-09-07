Дожди и грозы накрыли ряд районов Азербайджана

В ряде районов Азербайджана с вечера 6 сентября наблюдаются дожди и грозы, местами осадки сопровождаются ливнями.

Как сообщили 1news.az в Национальной гидрометеорологической службе, по состоянию на 10:00 7 сентября на большей части территории страны осадков не наблюдалось. Вместе с тем в отдельных районах продолжались дожди и грозы.

Наибольшее количество осадков зафиксировано в Гахе, в районе Сарыбаша, где выпало 18 миллиметров осадков. В Загатале этот показатель составил 17 миллиметров, в Гейгёле - 8 миллиметров, в Дашкесане - 6 миллиметров.

По 5 миллиметров осадков зарегистрировано в Гедабеке, Шеки (Кишчай) и Шахбузе. В Бейлагане, Гусаре, Габале и Балакене выпало по 4 миллиметра, а в Геранбое, Имишли и Огузе - по 3 миллиметра.

По 2 миллиметра осадков зафиксировано в Грызе, Хыналыге, Джебраиле, Зардабе, Тертере, Агстафе, Ордубаде и Джульфе. Еще в ряде районов, включая Хачмаз, Седерек, Нахчыван, Нафталан, Шамкир, Джейранчёль, Товуз, Гянджу, Шемахы, Халтан, Барду, Мингечевир, Евлах, Сабирабад, Билясувар, Агдам, Кяльбаджар, Лачын, Губадлы, Шушу, Ханкенди, Ходжалы и Физули, выпал 1 миллиметр осадков.

В некоторых районах отмечается усиление северо-западного ветра. Максимальная скорость ветра достигла 24 метров в секунду в Нафталане, 23 метров в секунду - в Геранбое и 20 метров в секунду - в Джульфе.