Фатма Варанк: «Наследие СОР29 в Баку создало прочный фундамент на пути к СОР31 в Анталье»
«Вклад Баку в климатическую повестку не ограничился одной конференцией. Именно на COP29 была принята новая цель по климатическому финансированию — не менее 300 миллиардов долларов США в год к 2035 году».
Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом в своем выступлении заявила генеральный директор COP31, заместитель министра окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Фатма Варанк в рамках IV Климатической недели (CW4) РКИК ООН и Бакинской недели климатических действий 2026, проходящих в Баку.
«На основе Бакинской дорожной карты был сформирован ориентир на привлечение 1,3 триллиона долларов ежегодно. Здесь же были утверждены правила функционирования углеродных рынков в рамках Статьи 6 Парижского соглашения. Это наследие создало прочный фундамент на пути к COP31», — сообщила Ф. Варанк.
Как отметила генеральный директор COP31, встреча высокого уровня, состоявшаяся в июле в Шамахе, собрала переговорные группы за одним столом и способствовала укреплению доверия: «На этой неделе в Баку мы закладываем следующую опору этого же моста. Я искренне благодарю Азербайджан за это сотрудничество.
Миссия COP31 предельно ясна: трансформировать декларации в конкретные результаты, проекты и инвестиции. Именно поэтому мы охарактеризовали COP31 как "мост реализации"».
Она добавила, что в июне в Бонне была представлена программа действий COP31, состоящая из 10 ключевых климатических тем:
Переход к чистой энергии;
Достижение нулевого уровня отходов (Zero Waste);
Устойчивые к климатическим изменениям города;
«Зеленая» индустриализация;
«Зеленые» навыки и образование;
Продовольственная безопасность;
Океаны и моря;
Динамичные и устойчивые системы здравоохранения;
Биоэнергетика;
Климатический «мост реализации».