В Шабране задержан мужчина за выращивание наркосодержащих растений - ФОТО

В Шабране задержан 60-летний мужчина, подозреваемый в незаконном выращивании наркосодержащих растений на территории своего домовладения.

Как сообщает 1news.az, со ссылкой на APA, сотрудники Шабранского районного отдела полиции провели оперативное мероприятие, в ходе которого был задержан Сахиб Ибрагимов.

Во время осмотра приусадебного участка, принадлежащего задержанному, правоохранители обнаружили культивированные наркосодержащие растения. Общий вес обнаруженного составил 10 килограммов.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Суд избрал в отношении Сахиба Ибрагимова меру пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается.