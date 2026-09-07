 В Азербайджане водитель такси передал руль пассажиру-туристу и заснул - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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В Азербайджане водитель такси передал руль пассажиру-туристу и заснул - ВИДЕО

Джамиля Суджадинова11:34 - Сегодня
В Азербайджане водитель такси передал руль пассажиру-туристу и заснул - ВИДЕО

Видео, опубликованное гражданином Турции, посетившим Азербайджан, привлекло внимание пользователей социальных сетей.

Как сообщает 1news.az, со ссылкой на BAKU.WS, турист рассказал, что после вызова такси водитель заявил о плохом самочувствии и усталости, из-за чего не смог продолжить поездку.

По словам туриста, водитель передал ему управление автомобилем, после чего уснул на переднем пассажирском сиденье.

На опубликованных кадрах видно, как гражданин Турции самостоятельно ведет автомобиль такси, в то время как водитель спит рядом.

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