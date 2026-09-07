Выбор направления в мире, где маршрут постоянно меняется

Начало сентября снова делает тему образования особенно заметной. Школы открываются, начинается новый учебный год, семьи возвращаются к вопросам учебы, экзаменов, выбора предметов и дальнейшего образования.

Вчера я разговаривала со знакомой. Ее ребенок в этом году идет в школу. Но волновал ее совсем не первый класс. Она сказала: «Я даже не понимаю, куда он пойдет после школы. Мир так быстро меняется, что неизвестно, что будет через одиннадцать лет».

И я подумала, что на самом деле это вопрос не только о детях. Его сегодня может задать себе человек в восемнадцать, когда выбирает образование. В тридцать пять — когда понимает, что его профессия меняется. В пятьдесят — когда накопленный опыт остается ценным, но способы его применения становятся другими.

Мы привыкли строить жизнь так, будто впереди существует более или менее понятный маршрут. Возможно, именно эта модель сейчас и перестает работать.

Раньше выбор профессии воспринимался почти как выбор направления на много лет вперед. Нужно было получить образование, набрать опыт, расти внутри своей сферы. Конечно, люди меняли работу и раньше. Но сама конструкция выглядела устойчивее.

Сегодня проблема не в том, что профессии исчезнут в одночасье. Проблема в другом: содержание работы меняется быстрее, чем раньше. Внутри знакомых профессий появляются новые инструменты, новые требования, новые задачи. Иногда меняется не название должности, а сама ее суть.

Представим руководителя магазина. Еще несколько лет назад его работа в основном строилась вокруг людей, продаж, графиков, остатков и ежедневного контроля. Сегодня к этому добавляются аналитические панели, автоматическое прогнозирование спроса, цифровые системы учета, онлайн-продажи, персонализированные предложения покупателям. Формально должность может называться так же. Но человек уже управляет совсем другой системой.

Возьмем менеджера по продажам. Раньше многое зависело от личных контактов, звонков, встреч и умения «дожать» сделку. Сегодня часть поиска клиентов, анализа, подготовки предложений и даже коммуникации все больше берет на себя технология. Поэтому ценность смещается в сторону другого: понять клиента, увидеть контекст, выстроить доверие, принять решение там, где алгоритм не знает всей картины.

Профессия не исчезла. Но внутри нее уже меняется то, за что человеку платят.

Поэтому вопрос «какую профессию выбрать?» постепенно становится слишком узким. Гораздо важнее понять: что мы сможем перенести с собой, если выбранный маршрут изменится? И это не только знания.

Умение разбираться в незнакомом. Способность учиться. Умение принимать решения при неполной информации. Навык видеть взаимосвязи. Готовность задавать вопросы, когда ответа пока нет. Возможность использовать прежний опыт в новой ситуации.

Мы часто недооцениваем именно это. Нам привычнее думать, что сначала нужно быть готовыми, а потом действовать. Но в реальной жизни нередко происходит наоборот: сначала появляется новая задача, незнакомая среда, необходимость что-то сделать — и только потом мы обнаруживаем, что способны на большее, чем предполагали.

Не все способности становятся видны заранее. Некоторые проявляются только в действии.

Иногда новое направление появляется не потому, что мы долго к нему шли и заранее все рассчитали. Иногда оно приходит как новая задача. Представим специалиста, который получает предложение перейти в незнакомую для себя область. Он соглашается не потому, что давно мечтал именно об этой профессии, а потому, что ему интересно разобраться, как все устроено. Со временем он начинает видеть шире своей функции — подключается к проектам, управлению, коммерческим задачам. И становится понятно, что его профессиональная сила не столько в названии должности, сколько в умении быстро понять систему: где создается результат, как связаны процессы и что можно изменить.

В таком случае профессиональным ядром оказывается не конкретная профессия, а способ смотреть на задачи. Именно это мы можем переносить с собой из одной роли в другую, из одной отрасли в другую, из одной профессиональной среды в другую.

Сегодня это особенно важно. Новые технологии, AI, новые модели управления меняют содержание многих профессий. Мы можем сохранить накопленный опыт, но применять его уже совсем иначе. Поэтому наша уверенность в будущем все меньше зависит от того, насколько точно мы однажды угадали профессию.

Гораздо важнее другое — способность разбираться по ходу.

В прошлой статье, «Что видно без слов», я писала о том, что многое в нас проявляется не в декларациях, а в повторяющихся способах действовать — как мы принимаем решения, реагируем на ошибки, входим в новые ситуации, берем ответственность.

Возможно, именно такие повторяющиеся способы действия и оказываются важнее, чем однажды выбранное название профессии.

Но здесь легко впасть в другую крайность. Можно решить, что в быстро меняющемся мире нужно постоянно менять направление, пробовать новое и никогда ни за что не держаться. Но это тоже слишком просто.

Любой серьезный путь в какой-то момент становится трудным. Новый маршрут нужен не каждый раз, когда исчезает интерес или что-то перестает получаться.

Как понять, когда маршрут действительно перестал работать, а когда просто стало трудно?

У нас нет готовой карты будущего. Поэтому, возможно, важнее не найти единственный правильный маршрут, а сохранить способность искать новый, когда прежний перестает работать.

Но не менее важно понимать другое:

не всякая трудность означает, что пора менять направление.

Иногда это просто момент, когда заканчивается первоначальный интерес и начинается настоящая работа.

И это уже следующий вопрос.

Джамиля Омарова