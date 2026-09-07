Азербайджанские религиозные деятели из Турции, Грузии и Ирака находятся с визитом в Азербайджане - ФОТО

С 6 сентября делегация, состоящая из азербайджанских религиозных деятелей из Турции, Грузии и Ирака находится с визитом в Азербайджане.

Как сообщает Trend, на первом этапе программы визита делегация посетила в Баку места, отражающие национально-духовное и религиозное наследие Азербайджана.

Делегация посетила Аллею почетного захоронения, Аллею шехидов, монумент «Турецкое шехидство» и мечеть-комплекс святилища Биби-Эйбат.

Отметим, что визит, организованный Фондом пропаганды духовных ценностей, действующим при Государственном комитете по работе с религиозными структурами, осуществляется в рамках проекта «Путь Победы: по следам Победы».

Цель визита — сохранение национально-духовных ценностей, укрепление связи проживающих за рубежом соотечественников с исторической Родиной, а также доведение реалий страны до международной общественности.

В визите принимают участие около 50 азербайджанских религиозных деятелей.