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Матч «Сабах» с «Манчестер Юнайтед» начнется с минуты молчания

First News Media14:43 - Сегодня
Матч «Сабах» с «Манчестер Юнайтед» начнется с минуты молчания

Матчи 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов стартуют с минуты молчания в память о жертвах наводнений в Непале.

Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

«Европейский футбол почтит память жертв разрушительных наводнений, обрушившихся на Непал 26 августа. Перед всеми матчами Лиги чемпионов УЕФА на этой неделе будет объявлена минута молчания, а в знак солидарности и поддержки будет развёрнут баннер. На баннере будет написано: „Непал, ты не один“», — говорится в сообщении.

«Перед матчами этой недели вся европейская футбольная семья объединится, чтобы выразить глубочайшие соболезнования и поддержку народу Непала. Мы желаем ему сил и стойкости в ходе продолжающегося восстановления после этой трагедии и её последствий», — сказал президент УЕФА Александер Чеферин.

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