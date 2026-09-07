Кто он, новый председатель правления Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда? - ДОСЬЕ

7 сентября распоряжением главы государства на пост председателя правления Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда был назначен Осман Халиев.

Осман Халиев родился в 1985 году в городе Сумгайыт.

В 2007 году окончил факультет «Общая экономика» Азербайджанского государственного экономического университета по специальности «Экономическая кибернетика».

В 2010 году окончил магистратуру Азербайджанского государственного экономического университета по специальности «Информационные технологии управления».

В 2012-2014 годах обучался по программе MBA в Университете Брандейса (США).

В 2010-2011 годах работал специалистом по операциям в ЗАО «Access Bank», а в 2011-2012 годах - специалистом в Центральном банке Азербайджанской Республики.

В 2014-2015 годах занимал должность консультанта в компании «Global Atlantic Partners LLC», расположенной в Бостоне (США).

В 2016-2020 годах занимал должности менеджера по развитию бизнеса и директора в ряде компаний, работающих в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности.

В ноябре 2020 года был назначен советником председателя правления Фонда развития предпринимательства АР.

С 1 июня 2021 года исполнял обязанности заместителя председателя правления Фонда развития предпринимательства АР.

15 ноября 2022 года приказом министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова Осман Халиев был назначен председателем правления Фонда развития предпринимательства.

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