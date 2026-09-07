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Восток наносит удар: победа АдГ в Саксонии-Анхальт ставит Берлин на уши

Ялчин Алиев17:07 - Сегодня
Восток наносит удар: победа АдГ в Саксонии-Анхальт ставит Берлин на уши

Политический ландшафт Германии переживает масштабную трансформацию, масштаб и долгосрочные последствия которой еще предстоит в полной мере осознать как официальному Берлину, так и всему архитектурному ядру Европейского союза. 

Прошедшие накануне, 6 сентября, земельные выборы в Саксонии-Анхальт принесли результат, который уже получил статус исторического рубежа: правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) уверенно заняла первое место, заручившись поддержкой примерно 43,8–44,5% избирателей. Впервые со времен окончания Второй мировой войны политическая сила ультраправого толка вплотную приблизилась к формированию полноценного земельного правительства в самом сердце объединенной Европы.

Этот электоральный триумф не является случайным или изолированным эпизодом. Он выступает закономерным продолжением тенденции, ярко проявившейся на федеральных выборах в феврале 2025 года, когда АдГ поднялась на вторую строчку общенационального рейтинга с 20,8% голосов и 152 депутатскими мандатами. Тогда этот результат уже был признан беспрецедентным для радикального фланга в послевоенной истории ФРГ. Однако нынешний качественный скачок на востоке страны означает нечто большее: партия окончательно перерастает статус трибуны для эмоционального протеста и превращается в системную, доминирующую политическую силу, способную претендовать на рычаги реального управления.

Глубинные причины этого прорыва лежат в плоскости накопившегося социально-экономического и управленческого кризиса, системно игнорировавшегося традиционными элитами. Избиратели восточногерманских регионов демонстрируют глубокое, экзистенциальное разочарование в институтах либеральной демократии на фоне перманентного миграционного давления, нарастающих угроз общественной безопасности, а также болезненных издержек энергетического перехода и инфляции. Саксония-Анхальт - земля, расположенная на востоке Германии, на территории бывшей ГДР. Исторический и экономический разрыв между богатым индустриальным Западом и догоняющим Востоком в ФРГ по-прежнему ощущается крайне остро. Ощущение «забытого региона», жители которого десятилетиями чувствуют себя гражданами второго сорта и объектом чужих экспериментов, создает идеальную питательную среду для радикальных политических альтернатив.

Последствия этого масштабного сдвига выходят далеко за рамки региональной повестки дня. Внутри страны стремительное усиление АдГ ведет к необратимой фрагментации традиционной партийной системы, системно подтачивает электоральный фундамент центристских партий и радикально смещает границы допустимого в публичном дискурсе, нормализуя некогда табуированные тезисы, граничащие по своему максимализму с экстремистскими. Особую политическую и психологическую остроту ситуации придает тот факт, что Саксония-Анхальт является малой родиной действующего канцлера Германии Фридриха Мерца. 

Сокрушительное поражение христианских демократов в базовом регионе самого главы правительства наносит мощный удар по его позициям, ставя под вопрос способность федерального центра удерживать политический контроль над периферией в преддверии общенациональных выборов 2029 года.

Перед немецким политическим истеблишментом встает острейший вопрос о стратегии реагирования на превращение вчерашних изгоев во власть на местах. Многолетняя политика «санитарного кордона» и жесткого бойкота трещит по швам, когда за партией стоит абсолютное большинство населения целого субъекта федерации. Игнорировать этот фактор больше невозможно, однако любые попытки встроиться в новую реальность или, напротив, изолировать ее грозят вызвать еще более глубокий кризис доверия к государственным институтам.

Не менее драматично этот сдвиг отразится и на внешнеполитическом курсе ФРГ. Будучи локомотивом, крупнейшей экономикой и главным финансовым донором Европейского союза, Германия не может позволить себе замкнуться во внутренних проблемах без риска для всего европейского проекта. Усиление позиций евроскептиков и правых сил в Берлине неизбежно скорректирует подходы объединенной Европы к жесткому регулированию миграционных потоков, реализации климатической и энергетической политики, а также к масштабам и условиям дальнейшей поддержки Украины, которая все сильнее отягощает европейские бюджеты.

Наблюдая за стремительным подъемом АдГ, экспертное сообщество и историки неизбежно обращаются к тревожным параллелям прошлого, напоминая, что Национал-социалистическая рабочая партия Германии в 1933 году проложила себе путь к абсолютной власти именно через механизмы демократических выборов и институциональные лазейки Веймарской республики. Разумеется, современная Федеративная Республика - это принципиально иное демократическое пространство с прочными сдержками и противовесами. Тем не менее, глубинная тревога немецкого общества перед лицом радикальных крайностей сегодня осязаема как никогда за последние восемь десятилетий.

Германия стремительно вступает в полосу глубокой системной турбулентности. Превращение некогда маргинального движения в полноценную партию власти на земельном уровне знаменует собой окончательный закат эпохи послевоенной политической стабильности. И если правящий класс в Берлине в ближайшее время не предложит убедительных ответов на вызовы деиндустриализации, социального неравенства и регионального отчуждения, триумф правых в Саксонии-Анхальт окажется не исключением из правил, а лишь первым раскатом масштабного политического шторма.

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