МЧС повторно обратилось к населению в связи с наблюдаемым в настоящее время сильным ветром

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) направило повторное обращение к населению в связи с наблюдаемым в настоящее время сильным ветром.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Отмечается, что в настоящее время на территории страны, в том числе в Баку и на Абшеронском полуострове, наблюдается сильный ветер. Несоблюдение соответствующих правил безопасности в таких погодных условиях создает угрозу для жизни и здоровья людей.

МЧС еще раз обращается к населению и рекомендует во время сильного ветра держаться подальше от легких конструкций и временных построек, зданий и рекламных щитов, не стоять под столбами и проводами линий электропередачи, высокими деревьями.

Также отмечается, что с учетом сложностей, создаваемых сильным ветром при тушении возникающих пожаров, в ветреную погоду следует особенно строго соблюдать правила пожарной безопасности.

«Помните: Халатное отношение к правилам - угроза нашей жизни! При опасности звоните по номеру 112! », - подчеркивается в обращении.