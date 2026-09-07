Бывший муж сжёг машину женщины после отказа дать ему деньги

Вынесен приговор 46-летнему Сафе Сеидову (имя изменено), который сжёг принадлежащий его бывшей жене автомобиль KIA Sorento.

Как сообщает Qafqazinfo, Абшеронский районный суд признал его виновным по статье 186.2.2 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Как выяснилось, мужчина, ранее уже судимый по "наркотической" статье, приобрел растворитель и отправился к машине бывшей супруги, с которой развелся 12 лет назад. На участке трассы Баку — Шамахы в районе поселка 28 Мая Абшеронского района он облил синтетическим разбавителем и поджог иномарку стоимостью 32 тысячи манатов. Причиненный владелице ущерб оценили в 6470 манатов.

Потерпевшая заявила в суде, что бывший муж часто требовал у неё деньги: "В 2008 году я вышла замуж за Сафу, в 2010 году у нас родилась дочь. В 2014 году мы развелись, и ребёнок остался на моём попечении. Сафа до сегодняшнего дня не платил алименты. Несмотря на это, он регулярно просит у меня деньги на алкоголь. И я каждый раз, учитывая его просьбу, давала 2–3 маната.

В день происшествия он снова позвонил и попросил денег, на этот раз я отказала. Он сказал мне, что сожжёт мою машину. От страха я оставила автомобиль на обочине дороги Баку — Шамахы, в охраняемом месте. Около 18:00 я приехала домой на попутке. Около 23:00 мне позвонили и сообщили, что моя машина горит".

Приговором суда С.Сеидов приговорён к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы. Он направлен в учреждение строгого режима.