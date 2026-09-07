Опасная ситуация: водитель выехал на главную дорогу на игрушечной машине - ВИДЕО

Необычный автомобиль, замеченный на одной из дорог Баку, привлёк внимание пользователей социальных сетей.

Водитель выехал на главную дорогу на транспортном средстве, напоминающем игрушечную машину, и продолжил движение, соблюдая правила. Для безопасности он также надел защитный шлем.

Особое внимание очевидцев привлекло то, как взрослому человеку удалось разместиться в настолько маленьком автомобиле.

В ответ на запрос Oxu.Az в Бакинском городском управлении Государственной дорожной полиции сообщили, что по данному факту проводится расследование.