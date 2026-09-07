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Азербайджанская бадминтонистка завоевала золотую медаль на международном турнире

First News Media19:45 - Сегодня
Азербайджанская бадминтонистка завоевала золотую медаль на международном турнире

Азербайджанская бадминтонистка Кейша Фатима Захра стала победительницей турнира Cameroon International 2026 серии International Challenge.

Как сообщили в Федерации бадминтона Азербайджана, благодаря высокому рейтингу спортсменка начала выступление сразу со стадии 1/8 финала.

В финальном матче Кейша Фатима Захра встретилась с представительницей ОАЭ Пракрити Бхаратхой. Азербайджанская бадминтонистка уверенно выиграла со счетом 2:0 — 21:16, 21:19, завоевав золотую медаль турнира.

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