Азербайджанская бадминтонистка завоевала золотую медаль на международном турнире
Азербайджанская бадминтонистка Кейша Фатима Захра стала победительницей турнира Cameroon International 2026 серии International Challenge.
Как сообщили в Федерации бадминтона Азербайджана, благодаря высокому рейтингу спортсменка начала выступление сразу со стадии 1/8 финала.
В финальном матче Кейша Фатима Захра встретилась с представительницей ОАЭ Пракрити Бхаратхой. Азербайджанская бадминтонистка уверенно выиграла со счетом 2:0 — 21:16, 21:19, завоевав золотую медаль турнира.
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