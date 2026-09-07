На производственных участках «Азнефть» усилены меры безопасности

В связи с резким изменением, нестабильным и ветреным характером погодных условий на территории страны на производственных участках Производственного объединения «Азнефть» SOCAR усилены меры безопасности.

Как сообщили в «Азнефти», проведение опасных работ ограничено, в рамках трудовых норм осуществлены соответствующие мероприятия по охране здоровья людей.

«На всех участках проводится просветительская работа, текущая ситуация находится под контролем», - говорится в распространенной структурой информации.