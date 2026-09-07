В архиве Венгерской академии наук обнаружены редкие рукописи азербайджанских классиков

В отделе рукописей и старинных книг Венгерской академии наук обнаружены ценные образцы рукописей выдающихся представителей азербайджанской литературы и науки Низами Гянджеви, Хагани Ширвани, Махмуда Шабустари, Насреддина Туси, Сама Мирзы, Саиба Тебризи и др.

Как сообщает Report, труды обнаружены в результате исследований, проведенных директором Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви, академиком Рафаэлем Гусейновым во время его визита в Будапешт.

В ходе исследования обнаружена рукопись, являющаяся одним из примечательных образцов средневековой книжной культуры. В ней наряду с различными литературными образцами содержится ряд ценных произведений, относящихся к миниатюрному искусству эпохи Сефевидов. Сообщается, что миниатюры связаны с творчеством художников, принадлежащих к школе Султана Мухаммеда.

Кроме того, обнаружен перевод на тюркский язык, выполненный в начале XVIII века, трактата ученого Насреддина Туси, не входящего в число известных до сих пор источников. В рукописи наряду с различными произведениями содержатся также летопись по истории Ширвана, два перевода на тюркский язык произведения Низами Гянджеви "Хосров и Ширин" и другие ценные тексты.

Рафаэль Гусейнов выразил благодарность сотрудникам отдела восточных рукописей Венгерской академии наук Анне Штумпф и Юдит Яблонке за поддержку в подготовке электронных копий обнаруженных рукописей.

Отметим, что богатая коллекция отдела рукописей и старинных книг академии, отмечающей свой 200-летний юбилей, объединяет в себе многочисленные источники, отражающие многовековую научную и культурную историю Венгрии.