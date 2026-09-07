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В Баку произошёл пожар в недостроенном здании - ВИДЕО

First News Media21:20 - Сегодня
В Баку произошёл пожар в недостроенном здании - ВИДЕО

В Бинагадинском районе Баку произошёл пожар в строящемся здании.

Как сообщили в МЧС, информация о возгорании на территории 7-го микрорайона поступила на горячую линию «112». На место были направлены подразделения Государственной службы пожарной охраны.

Прибывшие на место пожарные установили, что огонь вспыхнул на втором этаже строящегося здания, при этом существовала высокая опасность его распространения.

Несмотря на сильный ветер, пожар удалось оперативно потушить. Распространения огня на другие участки здания допустить не удалось.

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