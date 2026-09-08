Стартует новый сезон Лиги чемпионов УЕФА: матчи первого тура

Сегодня стартует основной этап Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/27.

В рамках первого тура первого этапа состоятся шесть поединков.

В раннем слоте греческий АЕК примет австрийский ЛАСК, а бельгийский «Брюгге» встретится с английской «Астон Виллой». Позже вечером мадридский «Реал» скрестит шпаги с миланским «Интером», «Порту» сыграет против «Манчестер Сити», дортмундская «Боруссия» сойдётся с «Вильярреалом», а французский «Лилль» примет «Реал Бетис».

Лига чемпионов УЕФА I тур, 8 сентября

20:45 АЕК (Греция) — «ЛАСК» (Австрия)

20:45 «Брюгге» (Бельгия) — «Астон Вилла» (Англия)

23:00 «Боруссия Дортмунд» (Германия) — «Вильярреал» (Испания)

23:00 «Порту» (Португалия) — «Манчестер Сити» (Англия)

23:00 «Лилль» (Франция) — «Реал Бетис» (Испания)

23:00 «Реал Мадрид» (Испания) — «Интер» (Италия)

Отметим, что время начала всех матчей указано бакинское.