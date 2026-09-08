Франция ужесточает визовые требования для посещения заморских территорий

Правительство Франции усиливает визовые требования для иностранцев, планирующих посетить заморские территории страны.

Об этом заявили в Бакинской инициативной группе (БИГ).

Гваделупа, Мартиника, Французская Гвиана, Реюньон, Майотта, Канаки (Новая Каледония), Маохи Нуи (Французская Полинезия) и Уоллис и Футуна не входят в Шенгенскую зону, поэтому для их посещения иностранным гражданам требуется отдельная виза.

В БИГ считают, что дополнительные визовые процедуры ограничивают возможности журналистов, исследователей, правозащитников и представителей международных организаций посещать эти территории, что, по мнению группы, затрудняет освещение последствий французской колониальной политики.

Как отмечается в заявлении, ограничения также сдерживают развитие туризма, привлечение инвестиций, деловые связи и региональную экономическую интеграцию. В результате заморские территории продолжают сохранять зависимость от материковой Франции.

Источник: Report