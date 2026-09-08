YouTube заблокировал в Украине 31 канал российских артистов - ФОТО

YouTube заблокировал на территории Украины 31 канал российских артистов, пропагандистов и лиц, находящихся под санкциями.

Как сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины, основную часть заблокированных каналов составляют ресурсы российских музыкантов и деятелей культуры, поддерживающих вооруженную агрессию России против Украины, выступающих на пропагандистских концертах или находящихся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В частности, были заблокированы YouTube-каналы Филиппа Киркорова, Григория Лепса, Сергея Лазарева и Валерии, а также Ларисы Долиной, Ирины Аллегровой и группы «Пелагея».

Кроме того, ограничения коснулись каналов певцов-пропагандистов Дениса Майданова и Юлии Чичериной, а также оперных исполнителей Анны Нетребко и Василия Герелло.

Также были заблокированы ресурсы подсанкционных компаний, в частности «Kaspersky Russia».

В Центре противодействия дезинформации заявляют, что указанные ресурсы использовались для распространения российской пропаганды, героизации военных преступников и поддержки вооруженной агрессии России против Украины.