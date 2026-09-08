Из Ирана пытались перебросить наркотики с помощью дрона и параплана - ФОТО

Пресечена контрабанда крупной партии наркотиков на территорию страны.

Как сообщили из пресс-службы Государственной пограничной службы (ГПС), успешно продолжаются меры по обеспечению надежной охраны государственной границы, борьбе с контрабандой, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

6 сентября в результате проведенных пограничных поисковых и оперативных мероприятий на служебной территории пограничного отряда «Горадиз» Пограничных войск ГПС были обнаружены наркотические средства общей массой 38 килограммов 778 граммов и 7680 таблеток психотропного препарата «Метадон М-40».

В частности, на служебной территории пограничного отряда в 01:30 из Исламской Республики Иран в Азербайджанскую Республику с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) были переброшены 21 килограмм 700 граммов наркотических средств и 1000 таблеток психотропного препарата «Метадон М-40», а в 04:10 с помощью параплана - 17 килограммов 78 граммов наркотических средств и 6680 таблеток психотропного препарата «Метадон М-40». Находки были изъяты из незаконного оборота.

По данным фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.