Хавьер Бардем призвал бойкотировать Adidas после рекламы с израильским военным – ФОТО 

Испанский актер Хавьер Бардем призвал своих подписчиков бойкотировать Adidas из-за рекламной кампании бренда в Израиле с участием бывшего военнослужащего ЦАХАЛа.

Х.Бардем опубликовал в социальных сетях сообщения с призывом отказаться от продукции Adidas. Поводом стала рекламная кампания спортивного бренда, посвященная сервису Single Shoe Service, который позволяет людям, которым необходим только один ботинок, приобрести обувь поштучно.

В рекламных материалах проекта в Израиле снялся бывший военнослужащий ЦАХАЛа Шалев Битон, потерявший левую ногу после ранения во время боевых действий возле сектора Газа в мае 2021 года.

Кампания вызвала критику в социальных сетях на фоне продолжающегося конфликта в Газе – к призывам бойкотировать Adidas присоединился и Х.Бардем, известный своей публичной поддержкой Палестины.

После призыва Х.Бардема Ш.Битон столкнулся с многочисленными негативными комментариями и сообщениями в социальных сетях и в итоге временно закрыл свои аккаунты, которые в данный момент вновь открыты. По словам спортсмена, он получил тысячи жалоб и оскорблений от пользователей из разных стран.

В свою очередь, представители организаций, занимающихся защитой прав людей с инвалидностью, раскритиковали Х.Бардема, заявив, что его позиция может негативно повлиять на программу, созданную для людей, которым требуется обувь только на одну ногу.

На фоне критики Adidas выразил сожаление в связи с вызванной рекламной кампанией реакцией. В компании заявили, что понимают обеспокоенность, возникшую вокруг публикации, и подчеркнули, что речь идет о локальной кампании в Израиле, посвященной сервису Single Shoe Service. «Мы не намеревались никого задеть и приносим извинения тем, кого это задело», - заявили в компании.