Азербайджанские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза лекарственных средств - ФОТО

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Главного таможенного управления на воздушном транспорте, обнаружены лекарственные средства, скрытые от таможенного контроля.

Как сообщает 1news.az, информацию об этом распространил Государственный таможенный комитет (ГТК).

Ручная кладь и багаж гражданина Азербайджанской Республики, прибывшего авиарейсом Мумбаи - Баку, были досмотрены с применением стационарной рентгеновской установки.

В ходе проверки в различных частях печи, находившейся внутри принадлежавшей гражданину картонной коробки, были обнаружены скрытые от таможенного контроля лекарственные средства на сумму 77 920 манатов.

По факту проводится расследование.