Погода на среду: В Баку ожидается до 26 градусов тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 9 сентября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. В основном осадков не ожидается, однако днем в некоторых местах возможен кратковременный небольшой дождь. Северо-западный ветер утром сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 16-18° тепла, днем - 22-26° тепла. Атмосферное давление снизится с 764 до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75%, днем – 55-60%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых местах возможны кратковременные дожди ливневого характера и грозы. Ночью и утром местами в горных районах будет туман. Ожидается восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-18° тепла, днем - 23–28° тепла. В горах ночью будет 7-12° тепла, днем – 15-19° тепла.