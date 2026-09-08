Назначена французская бригада судей на матч «Манчестер Юнайтед» - «Сабах»

Объявлены судьи предстоящего матча стартового тура основного этапа Лиги чемпионов по футболу между английским «Манчестер Юнайтед» и азербайджанским «Сабахом» в Манчестере.

Как передает azerisport.com, главным арбитром встречи назначен Вилли Делажо, которому будут помогать лайнсмены Эрван Финжан и Валантен Эврар, а также четвертый рефери Матье Вернис и судья на VAR Жером Бризар. Бригада арбитров из Франции.

Матч МЮ – «Сабах» состоится 10 сентября на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 23:00 по бакинскому времени.