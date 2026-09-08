Инара Миргасанова назначена советником исполнительного директора TƏBİB

Инара Миргасанова, обладающая 20-летним профессиональным и управленческим опытом в финансовом и страховом секторах, назначена советником исполнительного директора TƏBİB.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу TƏBİB.

И. Миргасанова с отличием окончила бакалавриат и магистратуру Бакинского государственного университета.

В течение профессиональной деятельности она занимала различные руководящие должности в финансовом и страховом секторах, накопив значительный опыт в области управления финансами и рисками, страхования, инвестиций, стратегического планирования и корпоративного управления. Последние 10 лет своей карьеры она продолжала работать в группе компаний PAŞA, где занимала руководящие должности в различных компаниях группы.

До нового назначения Инара Мирхасанова занимала должности члена Правления и главного финансового администратора ЗАО «PAŞA Sığorta».