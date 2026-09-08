Официально: Матеуш Кохальски покинул «Карабах» и продолжит карьеру в Польше

"Карабах" официально объявил о переходе Матеуша Кохальски в польскую "Вечисту".

Как сообщает 1news.az со ссылкой на агдамский клуб, решение о трансфере было принято с учетом предложения польской стороны и желания самого футболиста.

Переговоры между клубами успешно завершились, и стороны достигли соглашения о переходе 26-летнего вратаря.

Ранее польское издание Weszło сообщало, что "Вечиста" заплатит "Карабаху" за Кохальски около 500 тысяч евро (988 тысяч 250 манатов).

Кохальски выступал за "Карабах" с лета 2024 года и провел за команду 76 матчей.

В сезоне-2024/25 польский голкипер стал чемпионом Азербайджана. Вместе с "Карабахом" он также дошел до стыковых матчей за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Кохальски сделал в турнире 40 сейвов и вошел в TOP-3 по этому показателю.

"Карабах" поблагодарил футболиста за профессионализм и вклад в успехи команды и пожелал ему удачи в дальнейшей карьере.