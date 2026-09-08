«Döyüşçü qardaşlar»: первый тизер художественного фильма «44» - ВИДЕО

В преддверии премьеры художественного фильма «44» подготовлено 12 тизеров, которые зрители увидят в самые ближайшие дни.

«Представляем вашему вниманию тизер «Döyüşçü qardaşlar» художественного фильма «44», который уже совсем скоро можно будет увидеть в кинотеатрах страны», - отмечает в Instagram помощник президента Азербайджана, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алекберов, делясь в социальной сети первым из 12 тизеров.

Напомним, что долгожданная премьера фильма «44» состоится 1 октября 2026 года в Центре Гейдара Алиева, после чего показы картины продолжатся в кинотеатрах страны.