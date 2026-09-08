 «PASHA Real Estate» становится партнером ГРАН-ПРИ АЗЕРБАЙДЖАНА ФОРМУЛЫ-1 QATAR AIRWAYS 2026 - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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«PASHA Real Estate» становится партнером ГРАН-ПРИ АЗЕРБАЙДЖАНА ФОРМУЛЫ-1 QATAR AIRWAYS 2026 - ВИДЕО

First News Media15:29 - Сегодня
«PASHA Real Estate» становится партнером ГРАН-ПРИ АЗЕРБАЙДЖАНА ФОРМУЛЫ-1 QATAR AIRWAYS 2026 - ВИДЕО

Компания "PASHA Real Estate" стала официальным партнером (Event Supporter) ГРАН-ПРИ АЗЕРБАЙДЖАНА ФОРМУЛЫ-1 QATAR AIRWAYS 2026, который пройдет в Баку с 24 по 26 сентября.

Будучи одним из самых престижных спортивных событий планеты, Формула-1 привлекает к Азербайджану внимание всего мира, выступая центром притяжения для туристов из разных стран, представителей СМИ, ведущих бизнесменов и поклонников автоспорта. Для "PASHA Real Estate" особенно ценно поддерживать событие, служащее мощной платформой для демонстрации современного развития Азербайджана, его самобытной культуры, гостеприимства и растущей привлекательности на международной арене.

Как международный девелопер премиальной жилой недвижимости и знаковых городских пространств, а также оператор ведущих отелей Азербайджана, "PASHA Real Estate" с радостью встречает гостей Формулы-1 в Баку и вносит свой вклад в создание ярких впечатлений от знакомства со столицей.

Знаменитая городская трасса "Baku City Circuit" проходит через самое сердце столицы, сочетая накал скоростных гонок с захватывающими панорамами исторической архитектуры и современного городского пейзажа, включая ключевые девелоперские проекты "PASHA Real Estate".

В рамках партнерства одна из ключевых зрительских зон трассы, расположенная на площади Азнефть, получит официальное название "PASHA Real Estate Grandstand". Трибуна, установленная на одном из самых захватывающих и зрелищных участков трека, подарит зрителям незабываемые эмоции от гоночного уик-энда в центре Баку.

Кроме того, гости трибуны смогут ознакомиться с портфолио проектов "PASHA Real Estate" с помощью специальных QR-кодов и воспользоваться эксклюзивными предложениями, подготовленными специально для зрителей Формулы-1.

Озгюр Гетер (Özgür Geter), генеральный директор "PASHA Real Estate Group", отметил:

"Гран-при Азербайджана Формулы-1 стал ярким символом современного Баку — динамичного, амбициозного и открытого миру. Эти ценности глубоко близки "PASHA Real Estate" и нашему видению создания знаковых локаций, которые способствуют развитию столицы и укреплению ее глобального статуса.

Мы искренне рады поддержать событие мирового масштаба и приветствовать зарубежных гостей, предоставляя им возможность открыть для себя Баку, наши проекты и уникальную энергетику этого потрясающего города".

Это партнерство позволяет "PASHA Real Estate" вновь подтвердить стремление поддерживать проекты, которые укрепляют позиции Азербайджана на международной арене, стимулируют развитие туризма и деловой среды, а также дарят незабываемые впечатления как жителям страны, так и гостям столицы. 

О компании "PASHA Real Estate Group"

"PASHA Real Estate Group", входящая в состав "PASHA Holding", специализируется на инвестициях в недвижимость, девелопменте, строительстве, стратегическом управлении и эксплуатации активов. География деятельности компании охватывает Азербайджан, Турцию, Грузию, Узбекистан, Черногорию и США. Портфолио группы включает элитные отели, курорты мирового класса, торговые комплексы, премиальную жилую недвижимость и многофункциональные проекты. Следуя принципам качества, надежности и клиентоориентированности, "PASHA Real Estate Group" стремится формировать новые отраслевые стандарты и обеспечивать устойчивый рост стоимости своих активов на международном уровне. 

www.pasharealestate.az

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