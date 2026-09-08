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Общество

Стали известны личности погибших при обрыве троса в Шеки - ОБНОВЛЕНО

First News Media18:53 - Сегодня
Стали известны личности погибших при обрыве троса в Шеки - ОБНОВЛЕНО

В Шеки в центре отдыха произошёл несчастный случай, в результате которого погибли два человека.

Как сообщили APA в TƏBİB, сегодня около 14:50 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов из центра отдыха «Шеки Яйласы», расположенного в Шекинском районе. На место была направлена бригада скорой помощи.

Медики констатировали смерть двух мужчин до оказания медицинской помощи.

По предварительной информации, трагедия произошла в результате обрыва троса одного из сооружений в центре отдыха, расположенном в селе Баш Кельдек Шекинского района.

Сообщается, что погибшими являются 31-летний житель Гахского района Джошгун Мамедов и 27-летний Уджал Байрамов.

По факту проводится расследование.

18:40

Двое человек, отправившихся на отдых в Шеки, погибли в результате трагического происшествия.

По данным Oxu.az, инцидент произошёл на территории «Шекинского плато» в результате обрыва троса, который использовался для развлечений.

30-летний житель Гаха Мамедов Джошгун Джейхун оглу и ещё один человек погибли после падения с высоты.

По факту происшествия проводится расследование.

 

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