Стали известны личности погибших при обрыве троса в Шеки - ОБНОВЛЕНО
В Шеки в центре отдыха произошёл несчастный случай, в результате которого погибли два человека.
Как сообщили APA в TƏBİB, сегодня около 14:50 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов из центра отдыха «Шеки Яйласы», расположенного в Шекинском районе. На место была направлена бригада скорой помощи.
Медики констатировали смерть двух мужчин до оказания медицинской помощи.
По предварительной информации, трагедия произошла в результате обрыва троса одного из сооружений в центре отдыха, расположенном в селе Баш Кельдек Шекинского района.
Сообщается, что погибшими являются 31-летний житель Гахского района Джошгун Мамедов и 27-летний Уджал Байрамов.
По факту проводится расследование.
18:40
Двое человек, отправившихся на отдых в Шеки, погибли в результате трагического происшествия.
По данным Oxu.az, инцидент произошёл на территории «Шекинского плато» в результате обрыва троса, который использовался для развлечений.
30-летний житель Гаха Мамедов Джошгун Джейхун оглу и ещё один человек погибли после падения с высоты.
По факту происшествия проводится расследование.