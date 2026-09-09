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MBDA и Польша разработают дешевую ПВО против дронов

First News Media11:40 - Сегодня
MBDA и Польша разработают дешевую ПВО против дронов

Международная оборонная компания MBDA, специализирующаяся на ракетных системах, объединит усилия с польским Военным институтом технологий вооружения (WITU) для разработки недорогого средства противовоздушной обороны, предназначенного для борьбы с масштабными атаками беспилотников.

Как пишет TVP World, в рамках проекта WITU предоставит ракетные системы для установки боеголовки Counter-Mass Interceptor (CMI) производства MBDA, которую британское подразделение компании представило в июле.

Ожидается, что система будет введена в эксплуатацию в следующем году, когда должны пройти первые испытательные пуски. При этом стороны объявили о сотрудничестве во вторник на крупнейшей ежегодной выставке вооружений в Польше и сообщили, что предварительные испытания уже начались в августе.

По данным MBDA, CMI представляет собой недорогую самонаводящуюся боеголовку, предназначенную для нейтрализации разведывательных и ударных дронов на расстоянии до шести километров.

Ракета, которую будет разрабатывать WITU, должна быть сверхзвуковой, чтобы противостоять высокоскоростным беспилотникам последнего поколения, а также крылатым ракетам, сообщили источники польского агентства PAP.

Представитель MBDA отметил, что цель проекта — создать ракету, стоимость которой будет примерно сопоставима со стоимостью целей, против которых она применяется, а также обеспечить Польшу собственным потенциалом массового производства средств защиты от дронов. По его словам, этой технологией смогут воспользоваться и другие европейские союзники.

MBDA планирует производить боеголовку CMI в Польше при условии одобрения Варшавы.

О планах было объявлено на Международной выставке оборонной промышленности (MSPO), которую считают ведущей оборонной выставкой Центральной и Восточной Европы. Мероприятие ежегодно проходит в польском городе Кельце.

Выставка объединяет производителей оборонной продукции, военных и правительственных чиновников, а также представителей отрасли из десятков стран для демонстрации военных систем и технологий и обсуждения вопросов международной политики безопасности и программ оборонных закупок.

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