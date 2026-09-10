Настю Каменских внесли в базу «Миротворец» после скандального заявления об украинском языке - ВИДЕО

Украинскую певицу Настю Каменских внесли в базу «Миротворец», обвинив в гуманитарной агрессии против Украины и провокационной деятельности.

«Миротворец» - это украинский интернет-сайт и база данных, которая публикует сведения о людях, которых его создатели считают представляющими угрозу национальной безопасности Украины.

На сайте указано, что Н.Каменских является провокатором и участницей актов гуманитарной агрессии против Украины, а также участницей информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на дестабилизацию общественной жизни в Украине.

Отметим, что ранее певица в интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой заявила, что вновь стала говорить по-русски, объяснив, что её тело якобы «не принимает» украинский язык.

Настя Каменских отметила, что перешла на украинский язык и полгода говорила исключительно на нем: «Представляешь, у меня появилась киста, и я потеряла голос. Я даже не знала, что делать, и отменила концерты. Я пошла к психологу, и он мне говорит: «Вернись к русскому языку. Твое тело не воспринимает украинский. Здесь же вопрос не в том, кому принадлежит этот язык. Это же чистая психосоматика. Я верю в психосоматику. Все, что с нами происходит, это все из головы».

Заявление певицы вызвало бурную реакцию в украинском сегменте социальных сетей. Пользователи Threads и других платформ подвергли ее слова жесткой критике, а некоторые комментаторы отреагировали на них саркастическими мемами и шутками.

Читайте по теме:

Настя Каменских призналась, что не может иметь детей - ВИДЕО

YouTube заблокировал в Украине 31 канал российских артистов - ФОТО