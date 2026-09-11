Представители дипломатического корпуса посетили Парк Победы в Ханкенди - ФОТО

Представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса прибыли в Парк Победы в Ханкенди.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, иностранные представители ознакомились с Парком Победы, созданным в городе Ханкенди.

Парк отражает боевой дух и беспрецедентный героизм азербайджанского народа, проявленные во имя восстановления исторической справедливости и защиты территориальной целостности страны, грандиозную Победу, одержанную в 44-дневной Отечественной войне.

Общая площадь Парка Победы составляет 9 гектаров. От входа в парк к Триумфальной арке ведут 44 ступени. Надписи на установленных в их центральной части досках рассказывают о ходе войны, в том числе приводятся названия освобожденных населенных пунктов. На досках также приведены данные об итогах проведенной в 2023 году антитеррористической операции.

Высота Триумфальной арки составляет символические 44 метра, что соответствует числу дней Отечественной войны. На террасе, как символ Дня Победы, возведена конструкция в виде цифры восемь. На территории парка проведены широкомасштабные работы по благоустройству, созданы фонтаны, установлены системы освещения и музыкального сопровождения. При строительстве особое внимание уделялось защите существующих деревьев.