Шафига Мамедова: «Хочу, чтобы азербайджанское кино вошло в золотой век» - ВИДЕО

Сегодня в Киноцентре «Низами» состоялась конференция Союза кинематографистов Азербайджана (СКА), по итогам которой новым председателем организации вновь стала 81-летняя народная артистка Азербайджана Шафига Мамедова.

Напомним, что Ш.Мамедова была единственным кандидатом. Это уже второй срок народной артистки на посту главы СКА - ранее она возглавляла организацию с декабря 2022 по март 2024 года.

Отвечая на вопрос Real TV о том, каким Ш.Мамедова видет СКА в будущем, она заявила следующее: «Для меня лично это совершенно очевидно. Потому что кино, как вы знаете, это общественное объединение, и здесь собраны в одном месте представители всех основных кинопрофессий: режиссёры, операторы - все. Это Союз всех нас. Кто-то сегодня снимает фильмы, кто-то занимается другой деятельностью…».

Шафига Мамедова подчеркнула, что придает очень большое значение общественному голосу, который, по ее мнению, может быть очень сильным: «Призываю всех кинематографистов объединиться, чтобы по каждому вопросу, ради нашего кино, мы вместе, единым голосом работали над решением всех проблем и вместе добивались результата. Проблем в нашем кино много, это правда. Но движение есть, и я верю, что ситуация будет меняться. Я хочу, чтобы наше кино наконец вошло в свой золотой век. И я понимаю, что на этом пути нам ещё предстоит многое сделать».

Говоря о молодых кинематографистах, 81-летняя председатель заявила, что будет рада рассмотреть и принять их кандидатуры в СКА: «Постараемся хотя бы в какой-то степени поддерживать молодых кинематографистов. Какой бы ни была проблема - проблем много, проектов много, и желаний у нас тоже много. Поэтому я уверена, что вместе мы многого добьёмся».

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