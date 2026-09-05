Шавкат Мирзиёев на следующей неделе посетит с визитом Сербию

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 7-8 сентября посетит Сербию с официальным визитом.

Как передает 1news.az, об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

"В Белграде состоятся переговоры на высшем уровне, а также бизнес-форум с участием представителей официальных и деловых кругов двух стран", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, особое внимание будет уделено наращиванию торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, реализации совместных проектов в таких приоритетных направлениях, как транспорт, машиностроение, легкая и пищевая промышленность, сельское хозяйство, фармацевтика и информационные технологии.

Кроме этого, будут также рассмотрены вопросы налаживания сотрудничества в сфере организованной трудовой миграции, расширения межрегиональных и культурно-гуманитарных связей.

"По итогам переговоров планируется принять солидный пакет межправительственных и межведомственных соглашений", - подчеркивает пресс-служба президента Узбекистана.