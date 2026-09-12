Посол: межмидовские консультации Беларуси и Азербайджана охватили широкий спектр

Межмидовские консультации между Беларусью и Азербайджаном охватили весь спектр двусторонних отношений.

Об этом Report заявил посол Беларуси в Азербайджане Дмитрий Пиневич, который в составе делегации иностранного дипломатического корпуса посещает Карабахский регион.

По его словам, в ходе консультаций обсуждались торгово-экономическое сотрудничество, образовательные и культурные проекты, взаимодействие в сфере спорта и другие направления.

«Фактически межмидовские консультации охватили весь спектр наших взаимоотношений — торгово-экономических, в области образовательных проектов, культуры, спорта. Весь спектр наших взаимоотношений был подвергнут хорошему, продуктивному разговору и обсуждению», — отметил дипломат.

Он подчеркнул, что по итогам консультаций стороны подтвердили ранее намеченные проекты, а также взаимную заинтересованность и поддержку друг друга на международных площадках.

Дмитрий Пиневич также сообщил о планируемом взаимном участии двух стран в международных мероприятиях и выставках.

По его словам, белорусская делегация примет участие в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которое пройдет в октябре в Баку. Азербайджан, в свою очередь, примет участие в выставке «Винопром» в Беларуси.

Посол отметил, что страны также продолжат взаимное участие в выставочных мероприятиях.

Касаясь следующего раунда межведомственных консультаций, Пиневич сообщил, что будет составлен план консультаций по различным сферам.

«Это глобальные консультации, консультации в каких-то секторах, и ежегодно такие консультации будут проходить. Они проходили и ранее», — сказал он.

Дипломат добавил, что контакты между внешнеполитическими ведомствами двух стран продолжаются регулярно, в том числе на уровне министров и заместителей министров иностранных дел.