Трамп заявил, что получил от хуситов заверения в нежелании воевать с США

Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» заверили Вашингтон в том, что они не хотят воевать с США, сообщил американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на встрече с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Дублине.

«Хуситы позвонили нам. Они не хотят сражаться с нами. Они дали нам это знать, - сказал американский лидер. - Они не хотят, чтобы я преследовал их». Трамп заявил, что «есть лишь одна страна, которой они не слишком довольны», вероятно, имея в виду Саудовскую Аравию. Президент США пообещал «уладить этот вопрос».

Ранее портал Axios сообщил со ссылкой на источники, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд 10 сентября дважды звонил Трампу и просил его нанести удары по позициям хуситов. Президент США отказал Саудовской Аравии в прямой военной помощи, указав, что на текущем этапе приоритетом для США является противостояние Ирану и открытие Ормузского пролива.

Комментируя в субботу эту публикацию, Трамп назвал наследного принца своим «хорошим другом». «Могу лишь сказать, что все будет хорошо», - заявил американский президент.

Ситуация в Йемене резко обострилась в начале сентября, когда йеменское мятежное движение перешло в наступление на юго-западе страны. Одновременно с наземным наступлением хуситы начали наносить удары с помощью ракет и беспилотников по прибрежным районам Красного моря и окрестностям города Таиз, стремясь перерезать пути к городу Мохе и продвинуться к районам, расположенным вблизи имеющего стратегическое значение Баб-эль-Мандебского пролива.

Источник: ТАСС