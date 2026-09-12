В Сирии семь человек погибли при пожаре в тюрьме - ВИДЕО
В тюрьме Айн-эль-Араб в окрестностях Алеппо, Сирия, вспыхнул пожар, в результате которого погибли семь человек.
Об этом передает 1news.az со ссылкой на агентство SANA.
По информации, десятки человек отравились продуктами горения.
Возгорание произошло на фоне беспорядков, которые устроила часть содержащихся в учреждении заключенных. Отмечается, что заключенные подожгли здание тюрьмы, и огонь распространился на несколько жилых отсеков.
Поводом для бунта стали стычки между молодежью и силами полиции, охватившие город накануне из-за убийства курдского юноши.
SANA не исключает, что число погибших может увеличиться.
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