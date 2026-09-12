В Сирии семь человек погибли при пожаре в тюрьме - ВИДЕО

В тюрьме Айн-эль-Араб в окрестностях Алеппо, Сирия, вспыхнул пожар, в результате которого погибли семь человек.

Об этом передает 1news.az со ссылкой на агентство SANA.

По информации, десятки человек отравились продуктами горения.

Возгорание произошло на фоне беспорядков, которые устроила часть содержащихся в учреждении заключенных. Отмечается, что заключенные подожгли здание тюрьмы, и огонь распространился на несколько жилых отсеков.

Поводом для бунта стали стычки между молодежью и силами полиции, охватившие город накануне из-за убийства курдского юноши.

SANA не исключает, что число погибших может увеличиться.