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Иностранные дипломаты побывали на заводе минеральной воды "Истису"

First News Media17:00 - Сегодня
Иностранные дипломаты побывали на заводе минеральной воды "Истису"

Представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, побывали на заводе по розливу минеральной воды "Истису" в Кяльбаджаре.

Как сообщает корреспондент Report, дипломаты ознакомились с деятельностью предприятия, производственными мощностями и процессом розлива минеральной воды.

Гостям была предоставлена информация о заводе и источниках минеральной воды "Истису".

Отметим, что после 30-летнего перерыва завод минеральных вод "Истису" возобновил производство одноименной воды из Кяльбаджарского месторождения. Фундамент завода был заложен президентом Ильхамом Алиевым 26 июня 2022 года, а строительные работы завершены в 2024 году.

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