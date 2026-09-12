Представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, побывали на заводе по розливу минеральной воды "Истису" в Кяльбаджаре.

Как сообщает корреспондент Report, дипломаты ознакомились с деятельностью предприятия, производственными мощностями и процессом розлива минеральной воды.

Гостям была предоставлена информация о заводе и источниках минеральной воды "Истису".

Отметим, что после 30-летнего перерыва завод минеральных вод "Истису" возобновил производство одноименной воды из Кяльбаджарского месторождения. Фундамент завода был заложен президентом Ильхамом Алиевым 26 июня 2022 года, а строительные работы завершены в 2024 году.