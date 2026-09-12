В Баку мотоциклиста арестовали за автохулиганство
В Баку мотоциклиста Шамиля Гасымова, систематически нарушавшего правила дорожного движения, арестовали в административном порядке на 15 суток.
Как сообщили в Управлении дорожной полиции города Баку, Гасымов был задержан за нарушения правил дорожного движения, создававшие реальную угрозу здоровью других участников движения.
В отношении водителя составили административный протокол и направили его в суд.
По решению суда право управления транспортным средством Ш. Гасымова ограничено на один год. Он также арестован в административном порядке на 15 суток.
Источник: Report
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