Трамп вновь поддержал объединение Ирландии

Президент США Дональд Трамп вновь высказался в поддержку объединения Северной Ирландии с Республикой Ирландия.

По его словам, объединение острова является естественным развитием событий.

Трамп отметил, что Великобритания, в состав которой входит Северная Ирландия, также будет участвовать в решении этого вопроса.

При этом американский лидер отказался комментировать возможность независимости Шотландии, заявив, что оставит эту тему «на другой день».

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин назвал реакцию противников объединения на слова Трампа чрезмерной. Сам Мартин поддерживает объединение Ирландии, однако считает, что в ближайшее время оно маловероятно.