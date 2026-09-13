Трамп вновь поддержал объединение Ирландии
Президент США Дональд Трамп вновь высказался в поддержку объединения Северной Ирландии с Республикой Ирландия.
По его словам, объединение острова является естественным развитием событий.
Трамп отметил, что Великобритания, в состав которой входит Северная Ирландия, также будет участвовать в решении этого вопроса.
При этом американский лидер отказался комментировать возможность независимости Шотландии, заявив, что оставит эту тему «на другой день».
Премьер-министр Ирландии Михол Мартин назвал реакцию противников объединения на слова Трампа чрезмерной. Сам Мартин поддерживает объединение Ирландии, однако считает, что в ближайшее время оно маловероятно.
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