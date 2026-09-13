Израиль и Ливан проведут переговоры в Риме в октябре
Представители Израиля и Ливана встретятся в Риме в октябре для обсуждения соглашения по безопасности.
Переговоры при посредничестве США будут направлены на снижение напряженности на израильско-ливанской границе.
Кроме того, послы Израиля и Ливана должны встретиться в Вашингтоне уже на следующей неделе.
Предыдущий, седьмой раунд переговоров в Риме завершился в августе без прорыва по ключевым территориальным вопросам.
Боевые действия между Израилем и «Хезболлой» возобновились в марте на фоне более широкого регионального конфликта.
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