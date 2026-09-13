Израиль и Ливан проведут переговоры в Риме в октябре

Представители Израиля и Ливана встретятся в Риме в октябре для обсуждения соглашения по безопасности.

Переговоры при посредничестве США будут направлены на снижение напряженности на израильско-ливанской границе.

Кроме того, послы Израиля и Ливана должны встретиться в Вашингтоне уже на следующей неделе.

Предыдущий, седьмой раунд переговоров в Риме завершился в августе без прорыва по ключевым территориальным вопросам.

Боевые действия между Израилем и «Хезболлой» возобновились в марте на фоне более широкого регионального конфликта.