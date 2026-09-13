Зеленский ввел санкции против бывшей пресс-секретаря Юлии Мендель

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против своей бывшей пресс-секретаря Юлии Мендель и еще девяти человек.

Ограничения введены сроком на десять лет и предусматривают заморозку активов и торговые ограничения.

В указе говорится, что попавшие под санкции лица распространяли дезинформацию и российскую пропаганду, а также поддерживали политику России в отношении Украины.

Мендель, занимавшая пост пресс-секретаря Зеленского с 2019 по 2021 год, назвала решение неконституционным.

В последние месяцы она неоднократно критиковала украинские власти.